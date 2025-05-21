Минсельхозпрод Подмосковья поблагодарил всех неравнодушных за спасение лосенка

Благодаря зоозащитникам и активистам сбитого лосенка привезли для операции. За богатырскую силу и желание жить ветеринары прозвали лесного жителя Илюшей, однако животное не выдержало наркоза. Детеныш умер вечером 20 мая, уточнили в подмосковном Минсельхозпроде.

«Зачастую лечение диких животных — очень непростая задача. Особенно если основная проблема связана с опорно-двигательным аппаратом, потому что для диких животных движение — это жизнь», — отметил начальник ветеринарной службы клиники Maxima Vet Михаил Сучков.

В ведомстве рассказали, что лосенок поступил в клинику с открытыми переломами обеих тазовых конечностей. Из-за них Илюша совсем не мог стоять, но совершал попытки, что только усугубляло ситуацию.

Врачи не теряли надежды, однако пережить операцию сохатый не смог, его сердце остановилось. Его труп, как передали в подмосковном Минсельхозпроде, кремируют.

«Спасибо неравнодушным очевидцам, кто не оставил сбитого на обочине лосенка в беде, и всем, кто помогал в его транспортировке и размещении. Приятно видеть, что есть много добрых людей, которые полны любви к животным. Важно быть внимательными за рулем и не проходить мимо в таких ситуациях», — сказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.

Напомним, авария, в которой пострадал лесной житель, произошла в воскресенье 18 мая в Истринском районе рядом с коттеджным поселком «Княжье озеро». Водитель Subaru бросил раненое животное на обочине дороги, там Илюша больше суток пролежал со сломанными ногами.

Редакция 360.ru публиковала кадры подготовки сохатого к операции. На тот момент лосенок находился в стабильно удовлетворительном состоянии.