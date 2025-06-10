Минсельхозпрод Подмосковья напомнил о мерах поддержки фермеров

День российского фермера отмечается 10 июня. В честь праздника аграриям Подмосковья напомнили о мерах поддержки.

День российского фермера отмечается 10 июня. Аграриев региона поздравили с праздником в министерстве сельского хозяйства. Их поблагодарили за ежедневный труд.

По словам главы ведомства Сергея Двойных, всего в Московской области около 800 хозяйств, которые производят продукцию растениеводства и животноводства, а также выпускают сыры, молоко, мясные изделия и хлеб.

«На долю малых форм хозяйствования приходится более 25% всего объема регионального агропрома — наши фермеры вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Также ведут работу по увеличению посевных площадей и вовлечению сельхозземель в оборот. Поздравляю с профессиональным праздником», — сказал он.

В министерстве напомнили, что всего аграриям доступно более 30 мер поддержки. Узнать о них подробнее можно по ссылке.