Минсельхоз Подмосковья поздравил жителей региона с Днем Победы | 360°

09 мая 2024, 17:22
Минсельхоз Подмосковья поздравил жителей региона с Днем Победы
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области поздравило жителей региона с Днем Победы. Представители ведомства подчеркнули, что помнят и гордятся подвигом погибших в годы Великой Отечественной войны.
В этот день жители России с глубоким чувством чтят память о солдатах, чьи подвиги навсегда останутся в истории. Великая Отечественная война унесла множество жизней, но благодарное поколение не забывает своих предков.
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В Минсельхозе подчеркнули, что современные защитники не менее отважны. Они стоят на передовой, борясь за независимость и безопасность страны. Своей силой и решимостью они обеспечивают мирное небо над головой.
«Мы помним. Мы гордимся. С праздником. С Днём Победы!» — подчеркнули сотрудники ведомства.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ветеранов Подмосковья с Днем Победы. Он пожелал им здоровья и долголетия.
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День Победы 9 мая
Великая Отечественная война
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