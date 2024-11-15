Минкультуры Подмосковья анонсировало новогоднюю программу в Коломне

Кластер «Коломенский посад» приготовил к новогодним праздникам насыщенную программу. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» состоится «Квест на коммунальность». Гости окунутся в новогоднюю атмосферу времен СССР и примут участие в подготовке к празднику.

Программу «Елка с кренделем» представят гостям в Музее «Калачная». Гостям расскажут о старинных традициях украшения новогодних елок и проведут мастер-класс по изготовлению елочной игрушки.

Музей «Душистыя радости» расскажет о традиционных подарках, которые дарили к зимнему празднику в дореволюционной России.

Подробнее об этих и других новогодних мероприятиях Коломны можно узнать на туристическом портале Подмосковья welcome.mosreg.ru.

Маркетолог Елизавета Волошанина призвала россиян заранее покупать подарки к Новому году, чтобы в канун праздника избежать импульсивных трат. В конце ноября — начале декабря в магазинах еще мало покупателей, а это означает, что можно получить качественный сервис и выгодные цены. Хорошо также заранее составить перечень блюд на праздничный стол и список продуктов к ним.