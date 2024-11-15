Маркетолог Волошанина посоветовала заранее купить подарки к Новому году

Маркетолог, генеральный директор BCSA Елизавета Волошанина в беседе с «Известиями» призвала россиян заранее покупать товары и подарки к Новому году, чтобы в канун праздника избежать импульсивных трат.

В конце ноября — начале декабря в магазине мало покупателей, а это означает, что вы получите качественный сервис. Продавцы смогут уделить вам максимум внимания и подобрать нужный товар. Волошанина также посоветовала заранее составить перечень блюд на Новый год и список продуктов к ним.

«Из плюсов: нет истерии и толпы, есть выбор по разным брендам и вы можете купить продукт из своих предпочтений и бюджета», — сказала собеседница.

Гораздо выгоднее закупаться в крупных торговых сетях, где, к тому же, есть широкий выбор товаров. Тем, у кого нет времени ходить по магазинам, можно заранее заказать все товары в интернете.