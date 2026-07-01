Министр Воропанов: электричество вернут во все дома Люберец в течение дня

Из-за технологического нарушения на электрической подстанции в Краскове жители Люберец и части Дзержинского временно остались без света . Из 88 тысяч потребителей питание уже получили 50 тысяч. Остальным вернут электричество до 16:00, сообщил глава Минэнергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Авария произошла на подстанции в 10:00. Для устранения неполадок ее временно отключили, в результате чего приостановилось питание 301 трансформатора. Без света остались 88 тысяч жителей и 73 социальных объекта. Их оперативно начали переводить на резервные источники. На 12:00 электричество восстановили для 50 тысяч человек и во всех соцучреждениях.

Специалисты «Россетей» и «Мособлэнерго» продолжают работы. Всего трудятся около 40 бригад из 120 человек.

«К 16:00 будут запитаны все потребители. Часть — по временной схеме. Постоянная схема будет восстановлена, когда будет привезен новый силовой трансформатор», — отметил Воропанов.

Ожидается, все работы на подстанции завершат до конца дня. По данным «Россетей», уже были запитаны 90% отключенных ранее потребителей.