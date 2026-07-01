Электроснабжение восстановили в 80% домов Люберец и Дзержинского после аварии

Авария на электроподстанции стал причиной отключения света в Люберцах и части Дзержинского. Более 80% домов уже вновь получили свет, сообщили в пресс-службе администрации Люберец.

Энергетики компании «Россети Московский регион» вернули электричество более чем 80% жителей, ранее оставшихся без подачи света в Люберцах и Котельниках. Причиной перебоев стало технологическое нарушение на подстанции.

Полностью возобновили электроснабжение в поселках Красково и Малаховка. Для ликвидации последствий аварии задействованы 20 бригад — в них работают 68 энергетиков, используется 20 единиц спецтехники. Специалисты применяют резервные схемы электроснабжения. Кроме того, для временного обеспечения потребителей энергией направили 60 резервных источников подачи электричества.

Работы продолжаются до полного восстановления электроснабжение всех жителей.