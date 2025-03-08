Министерство ЖКХ Подмосковья поздравило представительниц отрасли с праздником

В сфере ЖКХ Подмосковья работают инженеры, диспетчеры, бухгалтеры, мастера и водители. Они каждый день управляют спецтехникой, ремонтируют оборудование и следят за качеством воды. Эти женщины не просто делают свою работу — они по-настоящему любят свое дело.

Министерство ЖКХ Московской области поздравило работниц с 8 Марта и поблагодарило за добросовестный труд.

«Особые слова благодарности сегодня выражаю женщинам, которые посвятили свою жизнь сфере жилищно-коммунального хозяйства. Наряду с заботой о своих семьях и доме, вы успеваете вносить огромный вклад в развитие одной из ключевых отраслей, ежедневно трудясь на благо тысяч жителей Подмосковья», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Елена Кочнова — инженер-бактериолог, работает в ЖКХ уже 33 года. Каждый день она проверяет качество питьевой воды в лаборатории водоканала. Татьяна Кулакова — начальник лаборатории, отвечает за чистоту воды уже 45 лет. С детства увлекалась химией и биологией, а теперь занимается этим профессионально. Елена Смагина — мастер участка, руководит 15 мужчинами в водоканализационном хозяйстве. В ЖКХ работает недавно, но уже заслужила уважение коллег.