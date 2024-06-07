Мининвест и «Россети» усилят совместную работу для помощи бизнесу Подмосковья

Подмосковный Мининвест и «Россети Московский регион» усилят совместную работу для оказания помощи бизнесу. Такое соглашение подписали на полях Петербургского международного экономического форума.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, соглашение позволит упростить процесс технологического присоединения предприятий к электросетям.

«Так, учитывая высокую актуальность вопроса, в прошлом году Мининвестом совместно с ПАО „Россети Московский регион“ был создан штаб по техприсоединению на базе ЦУР „Бизнес“, который рассматривает наиболее сложные вопросы, касающиеся согласования сроков присоединения к сетям, отдельных этапов работ, разработки дорожных карт по подключению. Все указанные вопросы, без сомнения, напрямую влияют на реализацию конкретных инвестпроектов и инвестиционный климат в регионе», — отметила она.

Благодаря соглашению увеличится объем своевременно реализованных масштабных проектов в Подмосковье. Многие из них направлены на импортозамещение.

На особый контроль возьмут рассмотрение сложных вопросов в области технологического присоединения к электросетям. При возникновении спорных ситуаций Мининвест и «Россети» смогут найти подходящее решение в индивидуальном порядке. По словам генерального директора компании Петра Синютина, сотрудничество станет важным инструментом для формирования благоприятных условий для подключения предприятий к коммуникациям.

«Наша компания всегда демонстрировала ответственный подход к обеспечению качественным и бесперебойным электроснабжением новых предприятий. Соглашение, подписанное сегодня с Мининвестом, должно стать одним из инструментов, которые позволят не только разработать и сформировать благоприятные условия для развития сферы технологического присоединения к электрическим сетям предприятий, но и в целом будут способствовать повышению качества инвестиционного климата в Московской области», — сказал он.

Ранее на ПМЭФ директор компании «Гормаш Глобал» рассказал о строительстве завода буровых установок в Подмосковье. Работы планируют начать к концу лета.

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