Строительство крупного завода по горному машиностроению начнется в Солнечногорске уже к концу лета. Здесь будут производить технику и буровые установки, нужные для добычи полезных ископаемых. На полях ПМЭФ коммерческий директор компании «Гормаш Глобал» Алексей Каширский дал интервью 360.ru и рассказал о том, как в Подмосковье поддерживают важный проект импортозамещения.

Соглашение о строительстве нового завода заключили на ПМЭФ в прошлом году. За это время инвесторам предоставили два участка общей площадью 50 гектаров и провели все необходимые изыскания по проекту.

«В июле начинаем проводить земляные работы и к концу лета начинаем стройку. Это большой совместный проект правительства Подмосковья и нашей группы компаний. Мы тщательно подбирали участки, выбрали Солнечногорский округ. Важно, что область заинтересована в таки масштабных проектах, мы постоянно на связи. Если возникают вопросы, они решаются если не за часы, то за дни. У меня есть опыт и есть, с чем сравнить. Как реагирует Московская область — дай бог, чтобы у каждого так шло», — говорит Каширский.

Продукция, которую планируется выпускать на заводе, востребована во всей России. Это оборудование для добычи полезных ископаемых, буровые установки. Подмосковье выбрали местом нового завода еще и потому, что здесь большая концентрация научного потенциала. Кадры для предприятия будут искать уже на стадии обучения в вузах и колледжах. Инвестор активно сотрудничает с образовательными учреждениями.

«Берем студентов на практику, сами учим. Берем и готовых специалистов. Люди постоянно нужны, мы на острие роста нашего предприятия. Около двух тысяч сотрудников будут работать на заводе, нужно будет не только собирать машины, но и предоставлять сервис. Рабочие места создаем по всей стране. Разговаривали на эту тему с губернатором Андреем Воробьевым, летом планируем начать диалог с подмосковными колледжами», — добавил Алексей Каширский.

«Гормаш Глобал» — не только производитель и продавец техники. В группу компаний входит свой подрядчик по строительству рудников, добыче руды, перевозкам и другим видам работ. Поэтому профессиональный рост сотрудника практически не ограничен.

На ПМЭФ инвесторы планируют подписать еще ряд важных соглашений, в том числе с правительством Московской области и банковскими институтами.

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