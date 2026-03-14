Мингосуправления Подмосковья вручило награды сотрудникам архивов

Лучшим архивистам Подмосковья вручили награды и присвоили почетные звания. В Доме правительства Московской области прошла церемония к профессиональному празднику, который в России ежегодно отмечают 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

«Архивисты — это люди, несущие большую ответственность за хранение ценных документов и способные на все трансформационные изменения. Благодаря вам теперь многие жители знают: архив — это не только бумаги, а прежде всего „цифра“, онлайн-сервисы, искусственный интеллект», — сказала министр.

Сотрудников учреждений поздравила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник. Она отметила, что отрасль за последние годы заметно изменилась.

Три года назад главное архивное управление Подмосковья вошло в состав Мингосуправления региона, после чего сфера начала активную цифровую трансформацию. В области создали единый государственный архив, который объединил областной и 60 муниципальных архивов, а также центр оцифровки и систему удаленного доступа через ГИС «Архивы Московской области».

Сейчас в Центральном государственном архиве Московской области работают 390 специалистов. Они хранят 10,3 миллиона дел в 97 архивохранилищах, проводят выставки, экскурсии и лекции, а также выпускают документальные сборники.

Цифровые технологии продолжили внедрять и в социальных учреждениях Подмосковья. С 2023 года там заработала система контроля питания на базе искусственного интеллекта. К этому моменту нейросеть проверила более 20 тысяч фотографий подносов с едой и помогла выявить и устранить 39 нарушений.