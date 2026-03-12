Искусственный интеллект наладит контроль за питанием в соцучреждениях Подмосковья

С сентября 2023 года в социальных учреждениях Московской области внедрена система контроля питания на основе искусственного интеллекта. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Министерства государственного управления Подмосковья, нейросеть уже проанализировала свыше 20 тысяч фотографий подносов с едой и способствовала устранению 39 нарушений.

Искусственный интеллект способен распознавать 158 видов блюд и функционирует с точностью 95%. Его применение охватывает 133 социальных учреждения региона.

Ежедневно работники социальных учреждений делают фотографии подносов с едой и загружают их в приложение «Проверки Подмосковья». Искусственный интеллект анализирует изображения и выявляет недостатки, после чего модератор проверяет обнаруженные проблемы. В случае подтверждения нарушений система ставит задачу по их устранению.

Для более детального ознакомления с этой и другими практиками использования искусственного интеллекта в Московской области, а также для подачи заявки на их пилотирование можно посетить портал «Цифровой регион» (https://digital.mosreg.ru/).

Внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта согласуется с целями национального проекта «Экономика данных» (https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/new-projects/ekonomika-dannykh/).