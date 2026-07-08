Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-услуге по присвоению адреса

С начала года жители Подмосковья воспользовались электронной услугой «Присвоение адреса» свыше 100 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, выбрать нужный муниципалитет и цель обращения, а затем заполнить онлайн-форму. Услуга доступна в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Кадастр и регистрация прав».

В Мингосуправлении уточнили, что искусственный интеллект распознает документы, прикрепленные к заявлению, и находит неверные файлы.

Перед подачей заявления рекомендуется проверить, не был ли адрес уже присвоен вашему объекту ранее. Это можно сделать на сайте.

Присвоенный адрес вносится в Государственный адресный реестр. Заявление на аннулирование адреса можно подать в случае прекращения существования объекта, присвоения нового адреса или отказа в кадастровом учете.

Кроме того, заявления на присвоение или аннулирование адреса можно подавать онлайн через мобильное приложение «Добродел».