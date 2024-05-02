Микрорайон Кучино в Балашихе благоустроят к лету | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 13:30 Микрорайон Кучино в Балашихе благоустроят к лету Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Общественные территории и детские площадки благоустроят в микрорайоне Кучино в Балашихе. Сейчас идет масштабная уборка на всех объектах.

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин проверил благоустройство микрорайона совместно с представителями управляющей компании «Северное Кучино», профильных организаций округа и активистами. Они осмотрели общественные пространства на улицах Лесные поляны, Смельчака и Чаплыгина.

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«Мы посмотрели общественные территории, проверили все детские площадки, посмотрели, как идет уборка территорий. Хорошая оценка управляющей компании. Осталось доделать некоторые моменты», — сказал Сидоркин.

Сейчас специалисты приводят в порядок детские площадки и места отдыха, красят бордюрные камни, отмывают контейнерные площадки. Также в Балашихе высадили свыше 2 тысяч деревьев в рамках акции «День добрых дел».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что парк в Черноголовке благоустроят к середине июля.

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