«Важное место». Строители пообещали Воробьеву благоустроить парк в Черноголовке в июле | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 14:20 «Важное место». Строители пообещали Воробьеву благоустроить парк в Черноголовке в июле Воробьев: строители пообещали благоустроить парк в Черноголовке к середине июля

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Строители в День труда пообещали губернатору Московской области Андрею Воробьеву и главе Черноголовки Роману Хожаинову благоустроить местный парк и пруд к середине июля. Об этом Воробьев сообщил в Telegram-канале.

Он прикрепил к посту видео беседы с рабочими «как залог данного обещания».

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Строители рассказали ему, что уже проделали большой объем черновых работ — чистовых еще предстоит много, но они пойдут быстро. После благоустройства жители смогут гулять, загорать на пляже в парке. Там обустроят амфитеатр, появятся сидячие места с ограждениями. Чистку озера и прибрежной полосы контракт не предусматривает, но рабочие пообещали, что «постараются помочь».

«Очень важное место. Город небольшой, но очень известный, легендарный. Много науки здесь. И по президентской программе благоустройства малых городов мы делаем здесь заметное преобразование вашими силами. Очень важно, чтобы все было вовремя и качественно», — подчеркнул Андрей Воробьев на видео.

Он призвал строителей «не подвести, чтобы в осень не уходить», и поздравил их с 1 Мая. Те поздравили его в ответ и поблагодарили за доверие.

По контракту территорию в районе Южного озера должны привести в порядок к августу, но подрядчики хотят завершить работы досрочно.