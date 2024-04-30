Липовую аллею высадили возле стадиона «Орион» в Балашихе | 360°

30 апреля 2024, 18:26
Липовую аллею высадили возле стадиона «Орион» в Балашихе
Липовую аллею высадили возле стадиона «Орион» в Балашихе
Аллею из липовых деревьев высадили вдоль спортивного комплекса «Орион». В микрорайоне Железнодорожный появилось 60 саженцев.
Мероприятие приурочили к акции «День добрых дел». Присоединились юнармейцы, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, заместители главы округа Максим Сидоркин и Михаил Объедков, депутаты и сотрудники администрации. Липы высадили на улице Школьной в микрорайоне Железнодорожный.
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«Также мы высаживали деревья на проспекте Героев в „Центре-2“, на улицах Речной, Майкла Лунна, бульваре Нестерова. Дополнительно высаживали деревья в деревне Дятловка и у 12 школы в Павлино, на Горенском бульваре и в микрорайоне 1 Мая», — сообщил Максим Сидоркин.
Всего свыше 2 тысяч деревьев высадили в Балашихе в рамках акции «День добрых дел». Это красные клены, дубы, туи, липы и ели.
Мероприятие приурочили к акции «День добрых дел». Присоединились юнармейцы, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, заместители главы округа Максим Сидоркин и Михаил Объедков, депутаты и сотрудники администрации. Липы высадили на улице Школьной в микрорайоне Железнодорожный.
«Также мы высаживали деревья на проспекте Героев в „Центре-2“, на улицах Речной, Майкла Лунна, бульваре Нестерова. Дополнительно высаживали деревья в деревне Дятловка и у 12 школы в Павлино, на Горенском бульваре и в микрорайоне 1 Мая», — сообщил Максим Сидоркин.
Всего свыше 2 тысяч деревьев высадили в Балашихе в рамках акции «День добрых дел». Это красные клены, дубы, туи, липы и ели.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».
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