Липовую аллею высадили возле стадиона «Орион» в Балашихе | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 18:26 Липовую аллею высадили возле стадиона «Орион» в Балашихе Липовую аллею высадили возле стадиона «Орион» в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Аллею из липовых деревьев высадили вдоль спортивного комплекса «Орион». В микрорайоне Железнодорожный появилось 60 саженцев.

Мероприятие приурочили к акции «День добрых дел». Присоединились юнармейцы, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, заместители главы округа Максим Сидоркин и Михаил Объедков, депутаты и сотрудники администрации. Липы высадили на улице Школьной в микрорайоне Железнодорожный.

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«Также мы высаживали деревья на проспекте Героев в „Центре-2“, на улицах Речной, Майкла Лунна, бульваре Нестерова. Дополнительно высаживали деревья в деревне Дятловка и у 12 школы в Павлино, на Горенском бульваре и в микрорайоне 1 Мая», — сообщил Максим Сидоркин.

Всего свыше 2 тысяч деревьев высадили в Балашихе в рамках акции «День добрых дел». Это красные клены, дубы, туи, липы и ели.

Мероприятие приурочили к акции «День добрых дел». Присоединились юнармейцы, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, заместители главы округа Максим Сидоркин и Михаил Объедков, депутаты и сотрудники администрации. Липы высадили на улице Школьной в микрорайоне Железнодорожный.

«Также мы высаживали деревья на проспекте Героев в „Центре-2“, на улицах Речной, Майкла Лунна, бульваре Нестерова. Дополнительно высаживали деревья в деревне Дятловка и у 12 школы в Павлино, на Горенском бульваре и в микрорайоне 1 Мая», — сообщил Максим Сидоркин.

Всего свыше 2 тысяч деревьев высадили в Балашихе в рамках акции «День добрых дел». Это красные клены, дубы, туи, липы и ели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».

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