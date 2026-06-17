Микрорайон Керамик свяжут с Южно‑Лыткаринской дорогой в Балашихе

Предложение связать микрорайон Керамик с Южно‑Лыткаринской дорогой в Балашихе внесли сотрудники предприятий Балашихи. Эта идея и многие другие прозвучали на круглом столе, который прошел 16 июня.

Новое логистическое решение поможет сотрудникам комфортнее добираться до места работы.

«Для нашего предприятия этот наказ имеет большое значение: на предприятии трудятся свыше 450 сотрудников, которым необходимо обеспечить удобную дорогу к месту работы. Также ежедневно с территории фабрики выезжает более 80 большегрузных автомобилей с готовой продукцией и прибывает свыше 15 фур с сырьем. Реализация данного наказа позволит существенно улучшить транспортную доступность», — сказал директор ООО «КОФ Палитра» Федор Орел.

Также в рамках мероприятия были подведены итоги развития промышленности и экономики в округе за последние пять лет.

«Прошедший круглый стол стал частью масштабной работы по сбору наказов, проводимой в городском округе. В мае состоялся форум, на котором был представлен отчет о реализации Народной программы за пятилетний период. Эта программа создавалась вместе с жителями, и теперь, после подведения итогов, мы начали сбор наказов для новой Народной программы», — поделился глава Балашихи Сергей Юров.

Более 70 тысяч наказов было собрано в Балашихе в 2021 году. Они реализованы почти на 100%. В настоящее время Единая Россия формирует новую Народную программу. Жители могут оставить свои предложения на официальном сайте естьрезультат.рф, по телефону горячей линии: 8-800-200-89-50, в местных общественных приемных партии, а также в рамках программных мастерских.