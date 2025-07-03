Межмуниципальное совещание по отопительному периоду прошло в Мытищах

Очередная встреча, посвященная готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства к основным работам в осенне-зимний период состоялось в администрации Мытищ. Обсудили на мероприятии текущую ситуацию на объектах инфраструктуры =и подвели промежуточные итоги работы.

Участие приняли представители администраций городских округов Мытищи, Королев, Пушкинский и Сергиево-Посадский. Присутствовали также управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, сотрудники профильных министерств и ведомств.

Совещание провел советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник. Он отметил, что в этом году прокуратура и Роспотребнадзор осуществляют постоянный контроль за ситуацией в сфере ЖКХ. Особое внимание уделяется паспортам готовности объектов, которые должны соответствовать требованиям федеральной отчетности.

Разработан сетевой график, который поможет подготовиться к отопительному сезону. Муниципальные комиссии начинают свою работу по оценке готовности объектов. Обновленную схему взаимодействия служб для быстрого устранения технологических нарушений на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства также обсудили на совещании.