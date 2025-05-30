Международный театральный фестиваль пройдет в Сергиевом Посаде

Программу спектаклей уже опубликовали. Фестиваль стартует 5 июня и завершится 15 июня.

Свои постановки представят 18 театров из 14 регионов России, а также гости из Беларуси.

Часть спектаклей в год 80-летия Победы посвятили именно этой теме. Подробности о посещении можно узнать на сайте. Побывать на фестивале можно без возрастных ограничений.

Организатор мероприятия — «Театральный ковчег в Дубраве». Это профессиональный камерный театр Сергиева Посада. Он является лауреатом и победителем различных международных театральных фестивалей в России и за рубежом.

Ранее мы рассказывали о том, что победители театрального конкурса в Подмосковье отправились в «Орленок». Там с 30 мая по 19 июня пройдет тематическая смена, посвященная театру.