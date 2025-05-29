Победители театрального конкурса в Подмосковье отправились в «Орленок»

Школьники из Подмосковья, победившие в конкурсе «Форум школьных театров», получили бесплатные путевки во Всероссийский детский центр «Орленок». Там с 30 мая по 19 июня пройдет тематическая смена, посвященная театру.

Московскую область на форуме представляют коллективы из Серпухова, Орехово-Зуева, Дмитрова, Зарайска, Подольска и Королева. В число участников вошли театральные студии «Вдохновение», «Весь мир — театр», «Театр в Лицее» и другие.

В пресс-службе Министерства образования Московской области рассказали, что ребята смогут показать свои актерские навыки, поучиться у профессионалов и пообщаться с другими участниками. Кроме того, в «Орленке» организуют фестиваль домашних спектаклей, где лучшие коллективы покажут свои постановки широкой публике.