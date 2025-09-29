Международный Кубок Дружбы по самолетному спорту прошел в Серпухове

Международный Кубок Дружбы по самолетному спорту прошел на аэродроме «Дракино» в Серпухове. В нем приняли участие 23 опытных пилота, в том числе четыре спортсмена из Могилевского аэроклуба ДОСААФ Республики Беларусь.

Кубок состоял из дисциплин высшего пилотажа: ПСВП неограниченный, с ограничениями, Як-52 и промежуточный, а также соревнования по многоборью. Зрители наблюдали захватывающие полеты и напряженную борьбу за медали и судейские брифинги. Кубок Дружбы стал праздником для любителей авиации и укрепил дружеские связи между спортсменами из разных стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.