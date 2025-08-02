Международный Кубок Александра Овечкина стартовал в Подмосковье

На льду «Красногорск Арены» прошло открытие VII международного Кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных академий. Турнир стал рекордным по количеству команд-участниц, сообщили в подмосковном Минспорта.

«В этом году мы принимаем рекордное количество команд, популярность турнира растет с каждым годом. Сегодня Кубок Александра Овечкина — самое значимое событие в детском хоккее в нашей стране», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов в качестве приветствия участникам.

За главный трофей поборются 24 команды из России, Белоруссии и Казахстана. В первый игровой день запланированы 12 групповых матчей, в шести из которых на лед выйдут подмосковные команды: «Академия Петрова» из Красногорска, «Витязь» из Подольска, «Атлант» из Мытищ, «Химик» из Воскресенска, сборная «Красная машина Юниор» и команда «Балашиха». Этап продлится до 6 августа, далее стартует плей-офф.

В заключительный день ОвиCUP 9 августа на арене «Мытищи» имени В. И. Шалимова пройдет гала-матч с участием легендарных спортсменов разных времен. Капитанами команд выступят Александр Овечкин и Павел Дацюк.

После схватки определят обладателя главного трофея, который именитый хоккеист вручит лично. Для болельщиков организуют спортивное шоу и розыгрыш призов.

Напомним, что кубок Александра Овечкина по хоккею проводится с целями госпрограммы «Спорт России».