Международный форум по развитию народных промыслов прошел в Мытищах

Более 120 человек поучаствовали в международном форуме «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» по сохранению и развитию народных промыслов. Мероприятие провели в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи.

В форуме приняли участие студенты, аспиранты и молодые ученые.

«В прошлом году мы организовали встречу в этом институте для опытных специалистов различных регионов нашей страны. В этом же пригласили студентов и аспирантов из Санкт-Петербурга, Москвы, Рязанской, Ивановской и Владимирской областей, а также других городов, чтобы обсудить пути развития традиционных художественных промыслов», — рассказал проректор по научной работе Российского университета традиционных художественных промыслов Сергей Тихомиров.

В первый день гостей познакомили с искусством жостовской росписи и работами выпускников Федоскинского университета, а также провели дискуссию и представили доклады. Завершилась встреча экскурсией по Федоскинской фабрике.

Участники форума также посетили Жостовскую фабрику декоративной росписи, Музей народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных», узнали несколько секретов создания жостовского подноса и ростовской финифти.