Международный фестиваль-премия театров кукол стартует в Мытищах 12 сентября

На нескольких концертных площадках городского округа Мытищи пройдут мероприятия международного фестиваля-премии театров кукол «Имени Железкина». В фестивале, который начнется 12 сентября, примут участие труппы из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В честь торжественного открытия фестиваля зрителям покажут яркое театральное шествие. Мероприятие объединит участников из России, Вьетнама, Узбекистана, Бразилии, Белоруссии, Казахстана. По результатам отборочного тура в финал вышли 12 претендентов. Они сразятся за победу в направлениях «Лучший спектакль театра кукол для взрослых», «Лучший спектакль театра кукол для детей», «Лучший спектакль зарубежного театра кукол».

Жители Мытищ и гости округа увидят такие постановки, как «Вторая смерть Жанны д’Арк», «Пиковая дама», «Тристан & Изольда», «Авиатор», «Солдат и Ведьма», «Музыкальная чайхана», «Земля предков» и другие.

Также театр «Огниво» имени Станислава Железкина представит зрителям спектакль «Сергий Радонежский», а театр кукол «O que de que» из Бразилии покажет постановку «Где мой нос?».

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