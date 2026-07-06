Международный день соседей отметили в Люберцах

В поселках Томилино и Октябрьский городского округа Люберцы прошли праздничные программы в рамках Всероссийской акции «Международный день соседей». События охватили восемь площадок и собрали жителей разных возрастов.

В жилых кварталах для детей и взрослых подготовили развлекательные программы. Сотрудники культурно-досугового центра провели игры, конкурсы и творческие мастер-классы. На площадках звучала музыка, проходили танцевальные выступления, для гостей организовали угощения. Отдельной точкой притяжения в Томилине стала территория у восстановленного фонтана, который вновь используется как место встреч жителей и общения.

Почетными гостями праздника стали депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско и председатель Совета депутатов округа Петр Ульянов. Они пообщались с жителями и оценили организацию праздничных программ.

«Благодарим коллективы культурно-досуговых центров и управляющих компаний за чудесные праздничные программы. Именно такие события делают наши поселки еще более уютным местом для жизни!», — отметил начальник территориального управления «Томилино — Октябрьский — Островцы» Николай Самара.

По информации администрации округа, летние дворовые праздники помогают жителям лучше узнавать друг друга и обсуждать вопросы, связанные с благоустройством. В рамках акции «Международный день соседей» активности прошли на восьми площадках городского округа Люберцы.