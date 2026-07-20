Металлургов наградили к профессиональному празднику в Воскресенске

Воскресенские металлурги отметили профессиональный праздник. Торжественное мероприятие прошло на промышленной площадке производственного объединения «Алюминий и флюсы».

За 26 лет работы воскресенское предприятие стало одним из ведущих в отрасли вторичной переработки. В нем трудятся порядка 280 сотрудников — от сортировщиков лома до специалистов в сфере IT. Предприятие выпускает широкий спектр сплавов высокого качества.

Поблагодарить за добросовестный труд и поздравить металлургов с профессиональным праздником приехали почетные гости и глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.