Металлургов наградили к профессиональному празднику в Воскресенске
Воскресенские металлурги отметили профессиональный праздник. Торжественное мероприятие прошло на промышленной площадке производственного объединения «Алюминий и флюсы».
За 26 лет работы воскресенское предприятие стало одним из ведущих в отрасли вторичной переработки. В нем трудятся порядка 280 сотрудников — от сортировщиков лома до специалистов в сфере IT. Предприятие выпускает широкий спектр сплавов высокого качества.
Поблагодарить за добросовестный труд и поздравить металлургов с профессиональным праздником приехали почетные гости и глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.
«Вы — самое основное звено в цепи производства, без вас ничего бы не было. Поэтому я желаю счастья вам, вашим семьям, огромные слова благодарности, всего самого наилучшего, мира, достатка и удачи!» — обратился к виновникам торжества руководитель муниципалитета.
Отдельные слова благодарности на церемонии награждения прозвучали в адрес ветеранов производства. Большое внимание руководство завода уделяет также подготовке кадрового резерва, программам наставничества и повышению безопасности труда на производстве.
Среди планов на будущее — модернизация производственных мощностей и увеличение объемов выпуска продукции. Необходимое содействие в этом вопросе предприятию оказывает администрация городского округа.