Металлургическому заводу в Воскресенске исполнилось 25 лет

Накануне Для металлурга АО «Производственное объединение Алюминий и Флюсы» в Воскресенске отмечает 25-летний юбилей. Глава округа Алексей Малкин поздравил руководство и коллектив завода.

АО «Производственное объединение Алюминий и Флюсы» — одна из лидирующих компаний на рынке вторичной переработки алюминий содержащего сырья. На заводе производят широкий спектр сплавов алюминия, легирующих компонентов и металлургических флюсов высокого качества. Продукцию компании закупают ведущие промышленные производства страны и зарубежные партнеры.

«Поздравляю с юбилеем, с наступающим Днем металлурга и желаю дальнейшего развития и процветания на благо городского округа Воскресенск, на благо Родины!» — написал на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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