Места для крещенских купаний определили в Люберцах

Семь купелей на территории округа будут открыты в Крещение. Они будут работать с 21:00 18 января до 04:00 19 января.

Купания будут организованы в Наташинском парке (улица Митрофанова, дом 23), в Кореневском карьере в поселке Красково (Железнодорожная улица), на территории Свято-Троицкого храма в поселке Октябрьский (улица Ленина, дом 51), в Большом Дзержинском карьере в городе Дзержинский (Угрешская улица, напротив дома 26), в Малаховском озере в поселке Малаховка (Михневское шоссе), на пруду базы отдыха «Русская рыбалка» в деревне Островцы (Подмосковная улица, дом 1А) и у храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Верхнее Мячково (Центральная улица, дом 100А).

Во всех точках будут организованы пункты обогрева с горячим чаем, а за безопасностью будут следить сотрудники МЧС и полиции, народные дружинники и медицинские работники.

Купание в ледяной воде противопоказано людям с сердечными и бронхо-легочными заболеваниями, эпилепсией, склонностью к судорогам, воспалением почек и инфекционными заболеваниями.