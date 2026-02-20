Мероприятия в честь Китайского Нового года пройдут в Черноголовке

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» Черноголовская городская библиотека подготовила для жителей и гостей округа необычный подарок. Февральские школьные каникулы в этом году пройдут под знаком восточной культуры — библиотека организует трехдневный марафон мероприятий, посвященных Китайскому Новому году.

С 24 по 26 февраля посетители смогут погрузиться в атмосферу древних традиций, не покидая пределов города. Старт программы запланирован на понедельник. Первая половина дня будет посвящена прикладному искусству. На мастер-классах по оригами юные участники создадут бумажные талисманы — фигурки Огненной Лошади. Параллельно пройдет занятие по созданию традиционных новогодних образов. Вечер завершится на интеллектуальной ноте: лекцией для молодежи и взрослых об истоках «Праздника весны», его мистических легендах и скрытых смыслах китайской символики.

Вторник станет днем интеллектуальных испытаний. Для детей от 10 лет и старше пройдет большая тематическая викторина. Участникам предстоит разгадать сложные загадки, вспомнить факты о культуре, кухне и географии Китая, а также узнать, почему Новый год в этой стране отмечают с таким размахом. Все мероприятия бесплатны.