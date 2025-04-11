Мероприятия ко Дню космонавтики пройдут в парках Истры 12 апреля

День космонавтики отметят в парках Истры в эту субботу. Развлечения подготовят в Центральном городском парке, в лесопарке «Шишкин лес» и в парке «Фабричный».

Гостей разных возрастов ждет космическая фотозона, фотовыставка «История космонавтики», творческие мастер-классы «Моя ракета», «Космическое чудо», «Космические бочки», а также урок по гиревому спорту «Гиря в космос», концерт «С днем космонавтики», костюмированное шествие «Парад планет», игра «Со скоростью света», научная лаборатория «Космические эксперименты» ярмарка прикладного творчества, выставка космических кораблей и многое другое.

Узнать расписание или изменения в программе можно будет на сайте в Telegram-канале «Парки Истры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что подготовят 14 тысяч летних программ для жителей Подмосковья.