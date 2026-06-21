Мероприятия к 81-летию Приокско-Террасного заповедника провели в Серпухове

Приокско-Террасный заповедник в Серпухове 20 июня отметил 81-летие со дня основания. Уникальный природный объект остается единственным заповедником на территории Московской области.

Заповедник считается важной экологической точкой региона: здесь сохраняются редкие виды растений и животных, ведется научная работа и развивается экологическое просвещение. В честь знаменательной даты для жителей организовали праздничное мероприятие «Заповедный забег».

К участию пригласили спортсменов из беговых клубов и спортивных школ Серпухова. Программа дня получилась разнообразной: помимо самого забега, гости могли посетить тематические мастер-классы, а дополнением к спортивным и образовательным активностям стала фотовыставка.

Праздник объединил людей разных возрастов и увлечений, напомнив о ценности заповедных территорий и их роли в жизни современного общества.