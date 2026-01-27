Мероприятия Года единства народов России начались в Коломне

Первые торжества в честь открытия Года единства народов России состоялись 23 января в озерской школе № 3. Для ребят провели познавательную программу и праздничный концерт.

В гостеприимной и уютной школе № 3 имени дважды Героя Советского Союза Михаила Катукова активисты «Движения первых» и ансамбль народной песни «Малиновка» Центра культуры и досуга «Пирочи» выступили с большой интерактивной программой. Благодарными зрителями стали 250 мальчишек и девчонок.

Участники праздника рассказывали о традициях разных регионов страны, пели песни коренных российских народов, знакомились с народными музыкальными инструментами и пробовали на них играть. Также школьники получил возможность примерить традиционные русские украшения и узнать об истории народного костюма. А еще ребята играли в самобытные игры и с удовольствием делились впечатлениями. По мнению всех участников, торжество в честь Года единства народов России получилось ярким, эмоциональным и при этом по-домашнему теплым и уютным.

Праздник состоялся в рамках всероссийского проекта «Классные встречи», реализуемого «Движением первых» при поддержке президента России Владимира Путина.