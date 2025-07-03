Мероприятие ко Дню ветеранов боевых действий прошло в Мытищах

Тематическая встреча ко Дню ветеранов боевых действий состоялась в доме культуры «Яуза» в Мытищах. Среди гостей были военные, депутаты и представители администрации городского округа.

Событие посетили секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая, первый заместитель секретаря Андрей Гореликов, муниципальные депутаты Юрий Гончарук и Григорий Шаповалов, а также представители администрации городского округа Мытищи.

«Для нас была большая честь поприветствовать в зале ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина городского округа Мытищи Николая Савостенка, участников СВО и их семьи, ветеранов боевых действий», — сказала Юлия Купецкая.

Вручили также бойцам удостоверения Мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Ранее мы рассказывали о том, что гуманитарный конвой отправился в ЛНР из Мытищ.