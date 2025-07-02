Гуманитарный конвой отправился в ЛНР из Мытищ

Активисты собрали больше 100 тонн гуманитарной помощи для социальных объектов в Луганской народной республике. Акцию провели волонтеры и представители депутатского корпуса Мытищ.

Сбор гуманитарной помощи для Луганской народной республики организовали члены партии «Единая Россия» и общественной организации «Опора России». Участие приняли также и представители мытищинской школы «Вектор», волонтеры, неравнодушные жители.

Гуманитарный груз в ближайшее время доставят в школы и детские сады. В партию вошли методические пособия, книги, предметы мебели, интерактивные доски и все, что необходимо для полноценного обучения.

Такие акции по сбору гуманитарного груза проходят в Мытищах регулярно и объединяют всех жителей в желании внести свой вклад в помощь тем, кто нуждается.

Пункты сбора находятся в разных точках округа. Среди них — штаб фонда «От сердца к сердцу» на Юбилейной, 27, молодежный центр «Импульс» на Силикатной, дом 12, Дворец культуры «Яуза» на улице Мира, дом 2А, отделение партии «Единая Россия» на Мира, 37, ледовый дворец «Арена Мытищи» на Летной, дом 17, штаб волонтеров на улице Мира, дом 9.