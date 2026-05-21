Мероприятие ко Дню пионерии провели в отделении соцреабилитации Ногинска

Мероприятие, посвященное Дню пионерии, прошло 19 мая в отделении социальной реабилитации в Ногинске для пожилых людей. Участников встречала импровизированная касса, каждый получил символический билет.

Маршрут «Пионерского экспресса» включал несколько тематических станций. На «Тимуровской» гости разыграли музыкальную сценку-экспромт, вспомнив жизнь тимуровцев. На «Знамени Победы» участники погрузились в историю пионерии, узнали о пионерах-героях и символике движения. На станции «Зарница» прошли строевые упражнения и соревнования по расшифровке законов пионеров.

Участники угадывали сигналы отбоя, подъема, сбора на линейку, а также исполняли любимые пионерские песни. В завершение все вместе разучили пионерский марш и освоили пионерский салют. Участники пришли к выводу, что такие ценности, как дружба, ответственность и служение обществу, не теряют своей значимости и сегодня.