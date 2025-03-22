Мемориал памяти погибших в теракте открыли у «Крокуса»
У «Крокуса» открыли мемориал, посвященный памяти 145 погибших в результате теракта. Люди несут цветы к памятнику.
В честь годовщины трагического события установили монумент из темного мрамора с изображением журавлей.
Цветы возложил поисково-спасательный отряд, который принимал участие в спасении людей в день теракта. Сотни неравнодушных людей пришли почтить память.
В Никольском соборе в Красногорске 22 марта прошла общая молитва о погибших в результате теракта, ее возглавил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома.
Ранее СК завершил следствие в отношении 19 фигурантов уголовного дела по теракту в «Крокус Сити Холле». Обвиняемые ознакомятся с материалами дела и предстанут перед судом.
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