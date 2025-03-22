Следствие по делу о теракте в «Крокусе» завершилось

СК завершил расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Следственный комитет завершил следствие в отношении 19 фигурантов уголовного дела по теракту в «Крокус Сити Холле». Обвиняемые ознакомятся с материалами дела и предстанут перед судом, сообщила пресс-служба ведомства.

«Завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера, которые находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела. Еще ряд фигурантов объявлен в розыск», — отметили в СК.

Следователи детально восстановили хронологию действий террористов и пришли к выводу, что теракт организовали спецслужбы недружественного государства. По версии следствия, они привлекли членов международной террористической организации, чтобы дестабилизировать обстановку в России.

Организаторы теракта — шестеро граждан Средней Азии, находящиеся сейчас за рубежом. Они завербовали четверых исполнителей нападения, которые прошли обучение за границей.

«Собранная совокупность доказательств позволяет сделать вывод о причастности фигурантов к инкриминируемым преступлениям», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее адвокат Олег Власов рассказал, что фигуранты дела о теракте в «Крокусе» планировали напасть на синагогу, а также атаковать два торговых центра и Красную площадь. По его словам, злоумышленники изучали охрану и присылали фото кураторам.