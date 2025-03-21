Панихиду об упокоении погибших в теракте в «Крокусе» проведут в Красногорске 22 марта

Общая молитва об упокоении погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" пройдет в Никольском соборе в Красногорске 22 марта. Ее возглавит архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома.

Молитва начнется в 08:30, а в 09:00 пройдет панихида по погибшим.

В 12:00 на месте теракта откроют мемориал.

«Призываем всех к молитве! Милостивый Господь да упокоит души усопших и дарует утешение близким и родным», — сказали в приходе собора.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Во время концерта в зал ворвалась группа вооруженных боевиков, которая стала беспорядочно расстреливать зрителей. Погибли свыше 140 человек.