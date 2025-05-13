Медсестер в Подольске наградили к профессиональному празднику

Международный день медицинской сестры отметили 12 мая в муниципалитете. Отличившиеся сотрудники этой сферы получили заслуженные награды.

Благодарностями главы городского округа Григория Артамонова были отмечены 16 медицинских сестер из Подольской областной клинической больницы, Подольской детской больницы, Подольского родильного дома и филиалов Домодедовской городской стоматологической поликлиники.

Главный врач Подольского родильного дома Александр Скобенников отметил, что от работы среднего медицинского персонала зависит очень многое. «Врач делает назначение, оперирует, но выхаживание до выздоровления ложится только на ваши плечи. Это очень тяжелая и ответственная работа. Все вы справляетесь с ней на 100 процентов», — подчеркнул он в поздравлении медсестрам.

Всего в учреждениях здравоохранения Подольска трудятся более двух тысяч медицинских сестер.