Медработников в Солнечногорске поздравили с профессиональным праздником
День медицинского работника традиционно отмечается в третье воскресенье июня. В преддверии профессионального праздника в Солнечногорской областной больнице поздравили медиков, а также вручили им грамоты и благодарственные письма.
Медицинских работников поздравила заместитель главы муниципалитета Марина Маннапова и депутаты муниципалитета. Более 20 врачей получили почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства здравоохранения Московской области, Московской областной Думы, главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова и Совета депутатов округа.
«На сегодняшний день в Солнечногорской больнице работает около 1,5 тысячи человек, среди них 400 врачей и 500 медицинских сестер. Ваш труд бесценен, потому что вы спасаете жизни и возвращаете здоровье людям. Спасибо за ваш профессионализм и добрые сердца. От лица главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова желаю вам крепкого здоровья, сил и терпения!» — отметила Маннапова.
Местные артисты подготовили для медиков музыкальные номера. А в завершении мероприятия всех ждал фуршет и праздничный торт.
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