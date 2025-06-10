Медработников в Котельниках поздравили с профессиональным праздником

В преддверии Дня медицинского работника в Центре профилактики и борьбы со СПИД Московской области в Котельниках состоялось торжественное мероприятие, на котором сотрудников учреждения поздравили с профессиональным праздником. Вручение грамот за безупречный труд и высокий профессионализм прошло в присутствии главного врача Центра, а почетным гостем стал заместитель главы городского округа Люберцы Николай Оленев.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» было открыто в 2023 году и представляет собой современное многопрофильное амбулаторно-поликлиническое учреждение, оснащенное новейшим лечебно-диагностическим оборудованием.

В Центре ведут прием специалисты различных направлений: инфекционисты, акушеры-гинекологи, педиатры, психиатры-наркологи, терапевты, неврологи, дерматовенерологи, офтальмологи, оториноларингологи, хирурги (в том числе колопроктологи), стоматологи.

Кроме того, проводится широкий спектр диагностических процедур: лабораторные анализы, рентгенологические, ультразвуковые и эндоскопические исследования, а также функциональная диагностика.