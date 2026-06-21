Медработников наградили к профессиональному празднику в Волоколамске

18 июня в центре культуры и творчества «Родники» чествовали работников здравоохранения округа. Награды регионального и муниципального уровня получили более 50 врачей, медицинских сестер и других специалистов отрасли.

На празднике ко Дню медицинского работника в зале собрались врачи, медицинские сестры, сотрудники больницы и ветераны отрасли. Для гостей подготовили выставки декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» и студии изобразительного искусства «Радуга». Главным музыкальным подарком стало выступление суперфиналиста проекта «Голос 60+» и финалиста проекта «Ты — супер» Андрея Михайлова.

Приветственные слова и теплые пожелания прозвучали со сцены от представителей Московской областной Думы, окружного Совета депутатов, «Московского областного объединения организаций профсоюзов» и Волоколамской больницы.

Зрителям представили видеоролик о работе медицинских учреждений округа. После этого прошла церемония вручения наград специалистам, которые ежедневно оказывают помощь жителям и вносят вклад в развитие системы здравоохранения.

Глава округа Наталья Козлова поздравила представителей профессии и вручила почетные грамоты Министерства здравоохранения Московской области врачу-терапевту Светлане Лапиной и старшей медицинской сестре терапевтического отделения Татьяне Щегловой.

Врач-кардиолог с 20-летним стажем Наталья Селиверстова подчеркнула, что в этой специальности работают замечательные люди. Главный врач Волоколамской больницы Анжела Магомедова отметила ежедневный труд, бессонные ночи и постоянную учебу — то, что стоит за этой работой.