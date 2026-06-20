Медработников из Серпухова поздравили с наступающим праздником

Молодежь подготовила для врачей, акушерок, медицинских сестер и технического персонала фруктовые корзины и яркие плакаты с пожеланиями.

Ежедневно специалисты родильного дома трудятся с полной самоотдачей, вкладывая душу в каждую минуту работы. В стенах медицинского учреждения каждый день появляются на свет новые люди, и от профессионализма, чуткости и выдержки персонала зависит, насколько радостным и безопасным станет этот важнейший миг для семей.

Глава округа Алексей Шимко поблагодарил работников роддома за благородный труд и поздравил с профессиональным праздником.