Медработников из Серпухова поздравили с наступающим праздником
19 июня 65 сотрудников Серпуховского роддома получили поздравления с Днем медицинского работника. Инициаторами акции выступили руководитель Московского областного отделения «Молодой гвардии Единой России» Диана Алумянц и волонтеры.
Молодежь подготовила для врачей, акушерок, медицинских сестер и технического персонала фруктовые корзины и яркие плакаты с пожеланиями.
Ежедневно специалисты родильного дома трудятся с полной самоотдачей, вкладывая душу в каждую минуту работы. В стенах медицинского учреждения каждый день появляются на свет новые люди, и от профессионализма, чуткости и выдержки персонала зависит, насколько радостным и безопасным станет этот важнейший миг для семей.
Глава округа Алексей Шимко поблагодарил работников роддома за благородный труд и поздравил с профессиональным праздником.