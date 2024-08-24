Медицинский психолог пополнила штат Солнечногорской областной больницы

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Медицинский психолог Кристина Антошкина пополнила штат психоневрологического диспансерного отделения Солнечногорской областной больницы. Врач окончила Рязанский медицинский институт по специальности клиническая психология.

Предыдущие 1,5 года Кристина Антошкина работала медицинским психологом в Новомичуринской поликлинике. Доктор повысила квалификацию по детской нейродиагностике, психологическому консультированию в стрессовых ситуациях детей и подростков, а также по общей нейропсихологии. В планах у специалиста — пройти переподготовку по детской нейропсихологии.

«На особом внимании — привлечение квалифицированных специалистов в наши медучреждения. Сейчас для врачей предусмотрены ряд региональных и муниципальных мер поддержки: компенсационные выплаты за аренду жилья и оплату проезда, участие в региональных программах „Социальная ипотека“, „Земский доктор“ и „Приведи друга“, выделение земельных участков», — отметила исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Попасть на прием к доктору можно после посещения психиатра или записаться через портал госуслуг в кабинет психологического консультирования.

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