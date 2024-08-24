Медицинский психолог пополнила штат Солнечногорской областной больницы

Предыдущие 1,5 года Кристина Антошкина работала медицинским психологом в Новомичуринской поликлинике. Доктор повысила квалификацию по детской нейродиагностике, психологическому консультированию в стрессовых ситуациях детей и подростков, а также по общей нейропсихологии. В планах у специалиста — пройти переподготовку по детской нейропсихологии.

«На особом внимании — привлечение квалифицированных специалистов в наши медучреждения. Сейчас для врачей предусмотрены ряд региональных и муниципальных мер поддержки: компенсационные выплаты за аренду жилья и оплату проезда, участие в региональных программах „Социальная ипотека“, „Земский доктор“ и „Приведи друга“, выделение земельных участков», — отметила исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Попасть на прием к доктору можно после посещения психиатра или записаться через портал госуслуг в кабинет психологического консультирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что прием пациентов начался в главном детском медцентре региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».