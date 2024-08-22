Андрей Воробьев: прием пациентов начался в главном детском медцентре Подмосковья

Сегодня первый рабочий день нового Детского клинического центра имени Леонида Рошаля в Подмосковье. Он стал ключевым в регионе и сможет принимать пациентов со всей России. Над дизайном больницы работали вместе с командой «Союзмультфильма», отметил губернатор Андрей Воробьев .

«Сегодня первый день работы нашего детского центра, который вчера открыли вместе с президентом. Для ребенка находиться в больнице — большой стресс, поэтому мы с особым вниманием подошли к созданию уютной атмосферы. Надеемся, так нашим маленьким пациентам будет проще проходить курс лечения», — написал глава Подмосковья в своем Telegram-канале.

Детей до четырех лет, тяжелобольных и пациентов с особенностями развития будут размещать вместе с мамами бесплатно.