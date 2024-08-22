Андрей Воробьев: прием пациентов начался в главном детском медцентре Подмосковья
Сегодня первый рабочий день нового Детского клинического центра имени Леонида Рошаля в Подмосковье. Он стал ключевым в регионе и сможет принимать пациентов со всей России. Над дизайном больницы работали вместе с командой «Союзмультфильма», отметил губернатор Андрей Воробьев.
«Сегодня первый день работы нашего детского центра, который вчера открыли вместе с президентом. Для ребенка находиться в больнице — большой стресс, поэтому мы с особым вниманием подошли к созданию уютной атмосферы. Надеемся, так нашим маленьким пациентам будет проще проходить курс лечения», — написал глава Подмосковья в своем Telegram-канале.
Детей до четырех лет, тяжелобольных и пациентов с особенностями развития будут размещать вместе с мамами бесплатно.
Мы предусмотрели для них места и питание. В каждой палате поставили кровати, пеленальные столики. Есть отдельные санузлы с душем, доступ в интернет и телевизоры.
Андрей Воробьев
На стенах детского центра можно увидеть изображения любимых персонажей мультфильмов «Простоквашино», «Оранжевая корова», «Ну, погоди!» и «Умка».
«В каждом отделении — просторные помещения, где можно играть, читать и заниматься творчеством», — добавил Андрей Воробьев.
По проекту «Цифровая гимназия» для школьников будет доступно дистанционное обучение с педагогами гимназии имени Примакова. Сегодня, 22 августа, огласили рейтинг лучших школ Подмосковья, где эта гимназия и физтех-лицей Капицы стали двумя абсолютными лидерами.
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