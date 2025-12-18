Медицинский городок украсили в Жуковском

Сотрудники Жуковской областной клинической больницы накануне наступления Нового года создали настоящую зимнюю сказку, празднично оформив территорию лечебного учреждения. По словам специалистов, главная цель праздничного оформления — внести позитивные эмоции и чувство тепла в ежедневную рутину лечения пациентов.

Повсюду на деревьях и фасадах медицинских корпусов появились разноцветные светодиодные гирлянды

По мнению руководства больницы, такая инициатива помогает изменить психологическое состояние пациентов, настроить их на оптимистичный лад и способствует скорейшему выздоровлению.

«Приятная обстановка способствует созданию комфортной атмосферы отдыха и восстановления. Декоративные элементы вносят элемент добра и теплоты в повседневную жизнь больных, привнося немного праздника в процесс выздоровления. Ведь порой позитивные впечатления и хорошее настроение оказываются важными составляющими успешного лечения», — сообщили в медицинском учреждении.