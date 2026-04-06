Медицинские учреждения Воскресенска перешли на технологии ИИ

В медицинских учреждениях Воскресенска активно внедряют технологии искусственного интеллекта для повышения качества оказания помощи и снижения нагрузки на врачей. Новые цифровые решения позволяют специалистам уделять больше времени пациентам, а жители теперь получают доступ к современным медицинским сервисам.

Одна из инноваций — цифровой ассистент AIDA, который анализирует данные электронной карты пациента и помогает врачу определить наиболее вероятный диагноз среди 95 самых распространенных заболеваний. Такой инструмент становится эффективным «вторым мнением» при постановке диагноза, но последнее слово всегда остается за специалистом.

Система Voice2Med позволяет врачам заполнять медицинские документы голосом, в два раза сокращая время на оформление результатов исследований. Такие записи автоматически поступают в электронные карты пациентов на портале «Здоровье», делая обмен информацией еще быстрее и удобнее.

Безопасность пациентов также усиливается благодаря ИИ-помощнику, который проверяет назначенные медикаменты по 15 параметрам, учитывая совместимость, риски и индивидуальные особенности каждого пациента.

Новое мобильное приложение «Добродел Здоровье» расшифровывает результаты лабораторных анализов простым и понятным языком. Полученная информация помогает пациентам лучше ориентироваться в состоянии своего здоровья, однако окончательное решение по лечению принимает только врач.

Для удобства записи к специалисту работает робот-оператор «Светлана» по номеру 122 и чат-бот «Денис» в мессенджере MAX: через них можно быстро записаться на прием, вызвать врача на дом, получить телемедицинскую консультацию или электронную справку.

Благодаря использованию искусственного интеллекта воскресенская медицина становится еще более эффективной и доступной для жителей округа.