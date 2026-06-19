Медицинские предприятия Подмосковья привлекли еще 140 млн рублей инвестиций

Около 6,2% от общего числа медицинских малых и средних предприятий в России работают в Подмосковье. На реализацию проектов они привлекли 142 миллиона рублей с господдержкой в рамках Национальной гарантийной системе. Об этом рассказали в Мининвесте Подмосковья и Корпорации МСП.

С начала года медицинские предприятия привлекли более 2,2 миллиарда рублей с господдержкой. Это на 42% больше, чем за такой же период прошлого года. Объем заемных средств на реализацию инвестпроектов вырос на 60%.

«Сегмент МСП в Подмосковье очень силен и продолжает укрепляться. Это компании, выпускающие практически все: от товаров повседневного спроса до высокотехнологичной продукции. Немало среди них и компаний медицинского профиля — это более чем 6% от общего числа профильных МСП России. Под реализацию своих проектов благодаря корпорации МСП с начала года они смогли привлечь более 140 миллионов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, компании не только поставляют продукцию для медучреждений, но и обеспечивают работу частных клиник. Около пяти тысяч из них производят инструменты и оборудование.

«Мы видим кратный рост таких компаний — за три года их количество увеличилось более чем на 40%, а за пять лет — почти на 80%. Высокая адаптивность малого бизнеса и имеющийся научно-производственный потенциал позволяют в максимально короткие сроки выводить на рынок востребованную продукцию, спрос на которую значительно вырос после ухода иностранных вендоров», — добавил он.

Для масштабирования производств важна финансовая поддержка, которую оказывают инструменты Национальной гарантийной системы. Рассчитывать на нее могут как молодые компании, так и опытные предприятия.