В Музее военной формы при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева открылась выставка «Три карты генерала Чернышева», посвященная 240-летию со дня рождения военного и государственного деятеля первой половины XIX века Александра Чернышева. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

Масштабный межмузейный выставочный проект реализован в сотрудничестве с музеем «Новый Иерусалим» в Истре, это первая его выставка в Москве. В экспозицию вошли более 160 предметов, она поделена на три тематических пространства, посвященных разным этапам жизни и карьеры генерала.

«Прежде всего, хочу поблагодарить губернатора Московской области Андрея Воробьева: он не просто поддержал эту выставку, а стал опорой целого ряда важных дел по возрождению памяти об Александре Чернышеве», — сказал Мединский.

В открытии принял участие помощник президента России и председатель военно-исторического общества Владимир Мединский. Он поблагодарил власти Подмосковья за поддержку такого масштабного проекта.

Выставка «Три карты генерала Чернышева» продлится с 20 ноября по 11 апреля. На ее площадке запланированы встречи с историками, кураторские экскурсии и лекции.

Ранее в Коломне открылась выставка «Горожанка. При полном параде» о женском гардеробе XX века. Она продлится до 30 января.