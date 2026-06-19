Медиков Солнечногорска поздравили с профессиональным праздником

Почетными гостями выступили заместитель главы округа Ирина Тишина, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар, заведующий Солнечногорской подстанцией «Московской областной станции скорой медицинской помощи» Артем Рахманов, а также заслуженный врач Российской Федерации, начальник Московского областного госпиталя ветеранов войн Сергей Яроцкий. Благодарственными письмами, благодарностями, почетными грамотами Министерства здравоохранения Московской области, главы Солнечногорска, Совета депутатов и главных врачей были отмечены 48 сотрудников: заведующие амбулаториями, поликлиникой и отделениями, узкопрофильные врачи, специалисты по реабилитации, медсестры, врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи, водитель, завхоз, уборщик производственных помещений и другие.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков поздравил коллектив: «Дорогие наши врачи, медицинские сестры и братья, фельдшеры! Каждый день вы делаете невозможное: лечите, поддерживаете, спасаете. И делаете это с душой. От лица всех жителей Солнечногорска — спасибо вам за вашу работу, за ваше сердце, за вашу верность профессии». В знак преемственности молодое поколение врачей вручило ветеранам ленты с надписью «Вы наша честь, гордость и слава» и памятные подарки, а молодым специалистам передали флажки. Символичной частью вечера стал ритуал «Пульс поколений», олицетворяющий сердцебиение больницы. На вечере выбрали лучший девиз — победил вариант «Ваше здоровье — наша работа», придуманный в Менделеевской больнице. С творческими номерами выступили как медицинские сотрудники, так и солисты округа. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» подготовили и вынесли поздравительные плакаты.